Главные новости в Калужской области 31 мая: смертельное ДТП, перекрытие моста и заморозки

Коротко рассказываем о главных калужских новостях в понедельник, 31 мая.

Лоб в лоб

Новая неделя началась с печальной новости из Перемышльского района. Там на дороге Калуга – Суворов лоб в лоб столкнулись «Датсун» и «Шкода». Погибли два человека. Еще у одного зафиксированы различные травмы.

В ожидании пробок

1 июня в Калуге должны были начаться дорожные работы по четной стороне Гагаринского моста и Тульского шоссе. Однако днем в понедельник стало известно, что движение на участке от улицы Королева до улицы Энергетиков ограничат уже вечером 31 мая. Заранее сочувствуем жителям Правого берега.

Суд после смерти ребенка

В Калужской области 26-летнюю женщину судят за гибель ее пятилетней дочери. Малышка в марте этого года выпала из окна в Обнинске. Как считают следователи, мать в это время в другой комнате слушала музыку в наушниках и не следила за ребенком.

Лето и мороз

В первую неделю лета в Калужской области ожидается потепление. Но вот в ночь на 1 июня синоптики прогнозируют заморозки. МЧС сообщило, как спасти растения.

Счастье привалило

За неделю, с 25 по 29 мая, в Калуге родились 114 малышей - 60 девочек и 54 мальчика. Среди новорожденных была одна двойня и одна тройня. А еще 73-летний мужчина женился.

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