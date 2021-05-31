В Калуге движение по Гагаринскому мосту ограничат с вечера 31 мая

Как мы уже рассказывали, 1 июня в Калуге должны были начаться дорожные работы по четной стороне Гагаринского моста и Тульского шоссе. Однако днем в понедельник стало известно, что движение на участке от улицы Королева до улицы Энергетиков ограничат уже вечером 31 мая.

- Согласно обновленной информации, полученной от подрядной организации, дорожные работы по четной стороне улицы Гагарина до улицы Энергетиков начнутся 31 мая 2021 года с 20:00 (подготовка к укладке асфальта), а с 22:00 31 мая по 00:00 2 июня будут проводиться работы по укладке асфальта, в связи с чем будет введено временное ограничение движение транспорта на данном участке, - говорится в сообщении управления городского хозяйства. - Пропуск транспортных средств будет осуществляться по существующей свободной полосе и полосе встречного движения (в сторону из города) с переводом через разделительную полосу.

Троллейбусы ходить не будут. Количество автобусов обещают увеличить.

- Ограничение движения транспорта будет произведено при благоприятных погодных условиях, необходимых для выполнения работ по ремонту автомобильной дороги, - отмечают также в горхозяйстве.

Напомним, на прошлых выходных ремонтировалась нечетная сторона на участке от улицы Академика Королева до улицы Генерала Попова. Из-за этого образовались огромные пробки. От сквера Мира до Правобережья водители доезжали за час. Быстрее добраться получалось по двум другим мостам через Оку – в Пучково и Анненках.