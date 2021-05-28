В Калуге на сутки ограничат движение по улице Гагарина, Гагаринскому мосту и Тульскому шоссе

После выходных в Калуге продолжатся ремонтные работы в районе Гагаринского моста. Вечером в пятницу, 28 мая, управление городского хозяйства предупредило водителей о новых перекрытиях.

- C 22:00 1 июня по 24:00 2 июня 2021 года будет ограничено движение транспорта: по четной стороне улицы Гагарина от пересечения с улицей Академика Королева, Гагаринскому мосту, Тульскому шоссе до пересечения с улицей Генерала Попова, - говорится в сообщении горхозяйства.

С 5:00 до 20:00 3 июня частично перекроют Тульское шоссе на участке от улицы Генерала Попова до улицы Энергетиков.

- Пропуск транспортных средств будет осуществляться по существующей свободной полосе и полосе встречного движения (в сторону из города) с переводом через разделительную полосу, - пояснили дорожники. - Движение троллейбусов осуществляться не будет. Количество автомобильного пассажирского транспорта будет увеличено с учетом резервного транспорта.

Схема перекрытия движения в районе Гагаринского моста 1-3 июня 2021 года.

При этом в городской управе отмечают, что ограничение движения транспорта будет произведено при благоприятных погодных условиях, необходимых для выполнения работ по ремонту автомобильной дороги, график может корректироваться.

Напомним, на прошлых выходных ремонтировалась нечетная сторона на участке от улицы Академика Королева до улицы Генерала Попова. Из-за этого образовались огромные пробки. От сквер Мира до Правобережья водителя доезжали за час. Быстрее добраться получалась по двум другим мостам через Оку – в Пучково и Анненках.