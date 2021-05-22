Транспортный коллапс в Калуге: что творится на Гагаринском мосту из-за ремонта

В субботу, 22 мая, в Калуге случился транспортный коллапс из-за ремонта улицы Гагарина, Гагаринского моста и Тульского шоссе на участке от улицы Королева до улицы Генерала Попова.

Хоть дорожники и предупреждали водителей накануне, что лучше там не ездить, поток машин на этом направлении слишком большой. И на каждого отказавшегося на день от машины жителя Правобережья пришелся десяток тех, кому ну никак нельзя было не ехать.

Сейчас перекрыта половина дороги. Для движения в каждую сторону осталось по полосе.

В итоге уже с восьми утра субботы онлайн-карты раскрасились бордовым от сквера Мира до Генерала Попова. Как сообщают наши читатели, этот путь в три километра удалось преодолеть примерно за час. То есть средняя скорость автомобилей в потоке в сторону Правого берега составляет около 3 км/ч.

К 10 утра хвост пробки в сторону Правого берега добрался до улицы Рылеева.

Пробка на Гагаринском мосту в Калуге утром 22 мая 2021 года.

Перекресток Гагарина и Королева.

В навигаторе один из водителей уже оставил пометку в районе «шарика»: «Ребята, последний шанс, езжайте через Пучково и Анненки».

Мост в Пучково.

В объезд сегодня действительно получается быстрее. Хотя поступают сообщения и о некоторых заторах на Пучковском мосту.

Завершить работы на перекрытом участке улицы Гагарина и Гагаринском мосту дорожники обещают к 18:00 субботы.

Когда будет ремонтироваться вторая половина, пока не сообщается. Но водителям стоит заранее готовится, что пробок избежать не получится.

Напомним, въезд в Калугу со стороны Правого берега ремонтируется в нынешнем году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги».