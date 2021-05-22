В Калуге движение на Гагаринском мосту затруднено из-за дорожных работ

Утром в субботу, 22 мая, в Калуге затруднено движение на улице Гагарина, Гагаринском мосту и Тульском шоссе. Это связано с дорожными работами, которые проходят на участке от улицы Королева до улицы Генерала Попова.

Как мы уже рассказывали, для проезда открыта только одна половина дороги. Для каждого направления осталось по одно полосе.

Ремонтные работы обещают завершить к 18:00 22 мая.

Дорожная ситуация в 9 утра 22 мая.

UPD. Транспортный коллапс в Калуге: что творится на Гагаринском мосту из-за ремонта.