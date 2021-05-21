В Калуге ограничат движение по улице Гагарина, мосту и Тульскому шоссе с вечера 21 мая

Вечером в пятницу, 21 мая, в Калуге планируется ограничить проезд по улице Гагарина, Гагаринскому мосту и Тульскому шоссе на участке от улицы Академика Королева до улицы генерала Попова. Это связано с проведением ремонтных работ в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги», сообщает управление городского хозяйства.

При благоприятных погодных условиях нечетную сторону перекроют с 23:00 21 мая до 18:00 22 мая 2021 года. Движение будет осуществляться по одной части дороги – одна полоса в каждую сторону. Из-за этого вероятны заторы на перекрестках Гагарина и Королева и Генерала Попова и Тульского шоссе.

- Пропуск транспортных средств будет осуществляться по существующей свободной полосе и полосе встречного движения в сторону города с переводом через разделительную полосу, - пояснили в управлении городского хозяйства.

Движение троллейбусов осуществляться не будет. Количество автомобильного пассажирского транспорта будет увеличено.

- Просим водителей заранее выбирать пути объезда! Приносим извинения за временные неудобства, - говорится в сообщении горхозяйства.

Схема перекрытия, которую опубликовала городская управа. Нажмите на картинку, чтобы посмотреть ее в большем разрешении.