Главная Новости Криминал
COVID-19 Фотоконкурс Афиша Кружки и секции Клиника года

В Калужской области 26-летнюю женщину судят за гибель ее пятилетней дочери

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 31.05.2021 15:07 0 2903
В Калужской области 26-летнюю женщину судят за гибель ее пятилетней дочери

В Обнинске 26-летнюю женщину подозревают в причинении смерти по неосторожности собственной дочери. О завершении расследования уголовного дела в понедельник, 31 мая, сообщило калужское региональное управление Следственного комитета.

- По версии следствия, 2 марта 2021 года в Обнинске из окна 7-го этажа многоквартирного дома выпала 5-тилетняя девочка, - отмечают в СК. - От полученных повреждений ребенок скончался на месте. Следователи выяснили, что мать оставила ребенка на кухне без присмотра, а сама находилась в соседней комнате и слушала музыку в наушниках, не уделив должного внимания безопасности дочери. Девочка, лишенная самостоятельно принять меры к самосохранению по малолетству, залезла на подоконник, открыла окно и упала на землю.

В ближайшее время по этому делу начнется суд. Женщине грозит до двух лет лишения свободы.

- Настоятельно рекомендуем взрослым не оставлять ребенка без присмотра, а также со старшими детьми, которые сами являются малолетними, - говорится также в сообщении Следственного комитета. – Рекомендуем не располагать мебель у окна, исключить возможность самостоятельного доступа ребенка к подоконнику, принять меры к недопущению самостоятельного открывания окна ребенком - закрывать окна на замки, снимать ручки, открывать окно в режиме проветривания.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 31.05.2021 15:07 0 2903
Тэги: криминал дети
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей
загрузка комментариев
Новости
ОПРОС
А что для вас главное в такси? 
Всего проголосовало: 809
Новости Обнинска
Новости партнеров
Проверка и отслеживание готовности визы в Польшу
Какой выбрать забор на дачу?
Закваска для творога Vivo

© 2007-2021 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru