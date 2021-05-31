В Калужской области 26-летнюю женщину судят за гибель ее пятилетней дочери

В Обнинске 26-летнюю женщину подозревают в причинении смерти по неосторожности собственной дочери. О завершении расследования уголовного дела в понедельник, 31 мая, сообщило калужское региональное управление Следственного комитета.

- По версии следствия, 2 марта 2021 года в Обнинске из окна 7-го этажа многоквартирного дома выпала 5-тилетняя девочка, - отмечают в СК. - От полученных повреждений ребенок скончался на месте. Следователи выяснили, что мать оставила ребенка на кухне без присмотра, а сама находилась в соседней комнате и слушала музыку в наушниках, не уделив должного внимания безопасности дочери. Девочка, лишенная самостоятельно принять меры к самосохранению по малолетству, залезла на подоконник, открыла окно и упала на землю.

В ближайшее время по этому делу начнется суд. Женщине грозит до двух лет лишения свободы.

- Настоятельно рекомендуем взрослым не оставлять ребенка без присмотра, а также со старшими детьми, которые сами являются малолетними, - говорится также в сообщении Следственного комитета. – Рекомендуем не располагать мебель у окна, исключить возможность самостоятельного доступа ребенка к подоконнику, принять меры к недопущению самостоятельного открывания окна ребенком - закрывать окна на замки, снимать ручки, открывать окно в режиме проветривания.