В Обнинске пятилетняя девочка погибла при выпадении с седьмого этажа

Днем во вторник, 2 марта, в городе Обнинск Калужской области погибла пятилетняя девочка. Ребенок выпал из окна квартиры, расположенной на седьмом этаже жилого многоквартирного дома, сообщает калужское региональное управление Следственного комитета.

- В ходе проверки установлено, что около 15:20 из окна седьмого этажа многоквартирного дома выпала пятилетняя девочка, - рассказали нам в СК. - От полученных повреждений ребенок скончался на месте. По предварительным данным, девочка выпала их отверстия, имевшегося в москитной сетке, установленной в оконном проеме.

Девочка воспитывалась в неполной семье, проживала с сестрой и матерью, отец проживает отдельно. Семья характеризуется положительно, на профилактических учетах не состоит, пояснили в Следственном комитете.

Следователи изъяли москитную сетку, опросили соседи, назначена судебно-медицинская экспертиза.