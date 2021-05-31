МЧС предупреждает о ночных заморозках в Калужской области

В ночь на вторник, 1 июня, в отдельных районах Калужской области ожидаются заморозки. Об этом предупреждает региональное ГУ МЧС.

Температура воздуха может понизиться до -2 градусов.

- При заморозках для защиты растений от заморозков необходимо обеспечить их укрытие полимерной пленкой, нетканым материалом, соломой, - отмечают спасатели. - При возможности можно применить дымление, полив почвы, увеличивающий ее теплопроводность и влагосодержание в приземном слое воздуха.

В начале лета в Калуге ожидается потепление.