В Калужской области прогнозируют потепление в первые дни лета
В понедельник, 31 мая, в Калужской области ожидается пасмурная погода. Синоптики прогнозируют небольшой дождь.
Утром температура воздуха составит около +9 градусов. Днем – до +12. Вечером – около +8. Возможны порывы ветра до 5 м/с.
Потепление начнется в Калуге с 1 июня. В первый день лета воздух прогреется до +17, к выходным – до +24.
По народным приметам, обильная роса 31 мая предвещает очень жаркий июль, а гроза - дождливый.
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