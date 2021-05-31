В Калужской области прогнозируют потепление в первые дни лета

В понедельник, 31 мая, в Калужской области ожидается пасмурная погода. Синоптики прогнозируют небольшой дождь.

Утром температура воздуха составит около +9 градусов. Днем – до +12. Вечером – около +8. Возможны порывы ветра до 5 м/с.

Потепление начнется в Калуге с 1 июня. В первый день лета воздух прогреется до +17, к выходным – до +24.

По народным приметам, обильная роса 31 мая предвещает очень жаркий июль, а гроза - дождливый.