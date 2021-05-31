В Калуге за неделю родились тройня и двойня

За неделю, с 25 по 29 мая, в Калуге зарегистрировано рождение 114 малышей. Среди них 60 девочек и 54 мальчика. Среди новорожденных была одна двойня и одна тройня, сообщает городское управление ЗАГС.

Минимальный вес ребенка составил 1450 граммов, максимальный - 5140 граммов.

Самой молодой маме исполнился 21 год, самой старшей - 41 год. Самому молодому папе - 21 год, самому старшему - 51 год.

Среди редких имен в ЗАГСе отметили следующие: Мирон, Степан, Григорий, Лидия, Пелагея, Бэлла, Дарина и Златослава.

Также с 25 по 29 мая в Калуге сыграли 40 свадеб. Самой молодой невесте исполнилось 18 лет, а самой старшей - 60 лет. Самому молодому жениху - 20 лет, самому старшему - 73 года.