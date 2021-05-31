В Калужской области два человека погибли и один пострадал в лобовом ДТП

Около 8:20 утра в понедельник, 31 мая, в Перемышльском районе Калужской области произошло смертельное ДТП. Первые подробности сообщили в областном УГИБДД.

По предварительным данным, на дороге между Калугой и Суворовом недалеко от села Гремячево произошло лобовое столкновение легковых автомобилей «Датсун» и «Шкода Октавия».

В результате ДТП погибли водитель и пассажир автомобиля «Датсун». Травмы получил водитель «Шкоды».

Точные обстоятельства ДТП устанавливаются.