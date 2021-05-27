Главные новости в Калужской области 27 мая: горящие машины, фирменный торт и масочный режим

Коротко рассказываем о главных калужских новостях в четверг, 27 мая.

Поджог в «Кошелеве»

Ночью кто-то поджег «Ниссан Микра» на улице Георгия Амелина в Калуге. Но досталось не только этой машине, но и двум припаркованным рядом. Виновников сейчас ищут. Всё произошло примерно в 2:30.

Сладкая «Калуга»

В Калуге выбрали фирменный торт ко Дню города. Теперь появился торт «Калуга». Скоро его обещают начать продавать в магазинах. Цена – около 900 рублей за килограмм. А право на производство дадут всем желающим кондитерам. Рассказываем подробности.

Планы на набережную

Набережную на левом берегу Оки на участке от Гагаринского моста до Воробьевской переправы расчищают от зарослей. Но полноценное благоустройство там может начаться только в следующем году. Городской голова Дмитрий Денисов рассказал о планах.

Встретим лето в масках

Губернатор Владислав Шапша продлил масочный режим в Калужской области до 30 июня. Сегодня было подписано новое постановление. И хоть в магазинах Калуги уже почти не встретить человека в маске, обязанность использовать средства защиты сохраняется. Коронавирус пока никуда не ушел.

Опасное дерево

На улице Жукова в Калуге рядом со строительным техникумом упало дерево. Пострадал один из учащихся, порваны провода и разбита машина. Подробности нам сообщила директор техникума Елена Петрова.

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