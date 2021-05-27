В Калуге дерево упало на учащегося техникума на улице Жукова

В четверг, 27 мая, на улице Жукова в Калуге рядом со строительным техникумом упало дерево. Пострадал один из учащихся, порваны провода и разбита машина. Подробности нам сообщила директор техникума Елена ПЕТРОВА.

- Скорее всего, корни подмыло от дождя, - рассказала она. – Мы сразу вызвали МЧС и скорую. Подростка увезли в больницу. К счастью, переломов нет, просто ушибы. Сотрудники МЧС дерево уже распилили.

По предварительным данным, группа учащихся строительного техникума стояла возле забора. Они увидели, что дерево, которое росло за забором, начало падать. Один из ребят не успел отбежать. Его задело ветками. Также при падении были порваны провода и разбита одна из машин, припаркованных на улице Жукова.