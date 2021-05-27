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В Калуге выбрали фирменный торт ко Дню города

Николай Егоров
Опубликовано: 27.05.2021 15:50 13 1988
В Калуге выбрали фирменный торт ко Дню города

В одном из известных ресторанов в Калуге в четверг, 26 мая, было как никогда многолюдно для послеобеденного времени. Да и большинство посетителей, заполнивших большой зал, явно здесь бывают не часто. 60 представителей территориальных общин города находились в ожидании десерта. Несмотря на то, что основных блюд не было. Не за этим они пришли в среду, 26 мая. В день, когда были подведены итоги городского конкурса кондитеров на разработку фирменного торта «Калуга».

60 калужан выбирали фирменный городской торт

Дефиле тортов

 

Торты были разные...

...но объединяло их одно...

...космическая тема.

После отборочных испытаний в финал пробились пять участников. Они и представили свои кондитерские изделия. 

Какой будет «Калуга» на вкус и вид, выбирали участники общественного жюри. Причем, торты были больше похожи на моделей. Вместо них, конечно, вышагивали по залу официанты, но «вспышки» фотокамер конкурсантов озаряли каждую секунду как на подиуме. Сам процесс дегустации занимал куда меньше времени, чем сохранение изображения торта в мобильном телефоне.  

Перед тем, как продегустировать торт, его надо сфотографировать...

...желательно сделать несколько фотографий на память

Вкус Калуги

- Легкая, нежная, не приторная, чтобы воздушный крем был, - отвечали участники дегустации на вопрос, каким должен быть торт «Калуга».

Слова калужан касались только вкуса. А это момент сугубо субъективный. По внешнему же виду явного победителя угадать было невозможно. Понятное дело, что космическая тематика присутствовала на творении каждого кондитера. Ракеты, «Шарик», Циолковский – куда без этого в Калуге, даже если это просто торт.

Тортов для дегустации хватило для всех членов жюри

Поэтому ключевым фактором для определения победителя стал вкус. Бисквитные торты где-то были чуть суше, где-то чуть более насыщенными. Одни пытались удивить наличием в начинке мака и орехов, другие – сгущенки и кураги. Но из всех пяти тортов выделялся один. Он завершал дегустацию.

Индивидуальный предприниматель Анастасия Нехайчик придумала свою «Калугу». Очень вкусную. Слов нет. Знаете, бывает такое чувство, когда ешь блюдо и кайфуешь и совершенно не хочется знать, из чего это все сделано. Этот как раз про творение Анастасии Нехайчик.

Фото торта-победителя в разрезе.

Как отмечают те, кто пробовал торт, в нем шоколодный бисквит, творожный крем карамель и орехи.

Торты съедены, оценки расставлены

Победа за явным преимуществом

Заглянуть в листочек с результатами голосования нам не удалось, точных цифр мы не знаем. Но выиграл победитель с громадным отрывом. От того и встречали создательницу фирменного городского торта громогласными аплодисментами.

Объявление победителя конкурса кондитеров

- Я хочу, чтобы у калужан была возможность есть вкусные и натуральные торты по адекватной цене, - поделилась с журналистами победитель конкурса Анастасия Нехайчик. – Идея торта пришла ко мне легко, как только я приняла решение об участии в конкурсе. Но очень многое зависит от энергетики человека, который делает торт. Мы свои изделия готовим для каждого клиента с любовью. И, конечно, используем только натуральные ингредиенты.

Анастасия Нехайчик - победитель конкурса кондитеров

Победитель конкурса обещает, что фирменный торт «Калуга» будет стоить около 900 рублей. Вес кондитерского изделия составит чуть более килограмма.

Торт-победитель городского конкурса

- Название торта защищено. Право на название будет принадлежать городской управе. Мы будем всем желающим и абсолютно на безвозмездной основе давать возможность производить этот торт, - сказал начальник управления экономики и имущественных отношений Владимир Васин. – Для победителя конкурса это статусная история. Ее торт стал лучшим из лучших. Конечно, победитель также сможет производить и продавать свое кондитерское изделие.

По словам организаторов конкурса, до 650-летия Калуги, которое будет отмечаться в августе 2021 года, городской торт поступит на прилавки магазинов и сувенирных лавок.

Николай Егоров
Опубликовано: 27.05.2021 15:50 13 1988
Тэги: торт калуга фирменный конкурс
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