В Калужской области масочный режим продлен до 30 июня 2021 года. Соответствующее постановление №333 в четверг, 27 мая, подписал губернатор Владислав ШАПША. Текст документа официально опубликован.

В постановлении говорится о продлении режима повышенной готовности. Если раньше он действовал до 31 мая, то теперь будет – до 30 июня.

Все остальные пункты постановления калужского правительства №200 от 17 марта 2020 года продолжают действовать. В том числе сохраняется обязанность носить маски во всех общественных местах.

Публикуем полный текст постановления правительства Калужской области №333 от 27 мая 2021 года:

Темпы вакцинации от коронавируса в Калужской области пока отстают от планов. Последние данные 26 мая сообщили на заседании оперативного штаба.

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