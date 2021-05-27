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В Калужской области 94 957 человек привились от коронавируса

Дмитрий Ивьев , Фото: Наталья Чаадаева.
Опубликовано: 27.05.2021 09:17 1 420
В Калужской области 94 957 человек привились от коронавируса

В Калужской области прививку от коронавируса сделали 94 957 человек. Такие данные в среду, 26 мая, сообщили на заседании оперативного штаба, которое провел заместитель губернатора Константин Горобцов.

- В настоящее время в регион поступило 112 122 дозы вакцины, привито 94 957 человек, - рассказали в правительстве. - Высокий темп вакцинации наблюдается в Перемышльском, Тарусском и Боровском районах. В области открыто 43 стационарных пунктов вакцинации, сформировано 5 мобильных пунктов и 46 выездных бригад.

По словам Горобцова, важнейшим направлением в борьбе с COVID-19 является вакцинация населения и такие крупные районы, как Жуковский и Дзержинский, должны эффективнее организовывать на местах прививочную кампанию.

На данный момент в Калужской области развернуто 930 инфекционных коек для приема пациентов с новой коронавирусной инфекцией, резерв коечного фонда составляет 21%. На лечении в стационарах находится 737 пациентов, из них на инвазивной искусственной вентиляции легких – 34 пациента, на кислородной поддержке – 565. За последние сутки в больницы поступило 16 человек, 35 пациентов выписано. Более 34 тысяч пациентов обеспечено бесплатными медицинскими лекарствами на сумму 63 миллиона рублей.

Охват тестированием составляет 209,8 на 100 тысяч населения. С начала пандемии обследовано свыше 662 тысяч человек.

Для организации медицинского наблюдения за контактами граждан, прибывших из-за рубежа, в адрес медорганизаций направлено 6 501 предписание. 36 652 жителя области уведомлено о необходимости соблюдения режима изоляции.

Дмитрий Ивьев , Фото: Наталья Чаадаева.
Опубликовано: 27.05.2021 09:17 1 420
Тэги: коронавирус общество статистика здравоохранение вакцинация константин горобцов
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