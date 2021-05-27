В Калуге благоустройство набережной Оки запланировано на 2022 год

Как мы уже рассказывали, в Калуге расчищают от зарослей набережную на левом берегу Оки на участке от Гагаринского моста до Воробьевской переправы. В четверг, 27 мая, о текущем положении дел сообщил городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ.

- Продолжаем заниматься набережной Оки, - отметил он. - Буду держать вас в курсе. Сейчас она очищена от зарослей деревьев-сорняков и мусора. Но работать не прекращаем. Планируем масштабное благоустройство начать со следующего года. На этот раз выехали на место с архитектором города Алексеем Комовым и гендиректором проектно-строительной компании Ильей Поликарповым. Будем сотрудничать.

По словам Денисова, нужен интересный и грамотный проект с учетом всех добавлений.

- Нужно восстановить бетонные променады, провести уличное освещение, сделать смотровые площадки, озеленить территорию, - подчеркнул Денисов. - Саму прибрежную зону сделать с минимальным воздействием на окружающую среду. Важную пешеходную артерию - понтонный мост - связать с набережной.