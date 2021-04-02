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В Калуге начали расчищать набережную на левом берегу Оки

Дмитрий Ивьев , Фото: городская управа Калуги.
Опубликовано: 02.04.2021 15:14 6 1240
В Калуге начали расчищать набережную на левом берегу Оки

В Калуге начались работы по очистке набережной на левом берегу Оки – между Воробьевской переправой и Гагаринским мостом. В пятницу, 2 апреля. Об этом сообщил городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ. Ранее он поручал завершить работы до 1 мая.

- Почти три десятка лет набережная Оки пребывала в запустении, пришло время территорию облагородить, сейчас ее начали расчищать, - заявил городской голова. - Первым делом уберем заросли. Со временем деревья корнями вросли в плиты, пробили асфальт, и перед тем как приступать к работам, нужно обязательно продумать, как выкорчевать их аккуратно и без последствий.

Главный архитектор Калуги Алексей Комов представил концепцию приведения набережной в порядок.

- Благоустроить ее нужно так, чтобы калужане могли прогуляться, покататься на велосипедах. Сквер Волкова, набережные Оки и Яченского водохранилища, экотропы Березуйского оврага станут единым целым. – считает Денисов. - Через месяц приглашаю всех калужан активно осваивать эту территорию города. Теперь бываю тут регулярно, обычно каждые выходные, а в конце апреля - начале мая лично протестирую велосипедные маршруты на набережной Оки от Воробьевки до дамбы.

калуга набережная ока левый берег 2 апреля 2021 года

Дмитрий Ивьев , Фото: городская управа Калуги.
Опубликовано: 02.04.2021 15:14 6 1240
Тэги: благоустройство набережная дмитрий денисов
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