Городской голова поручил до 1 мая очистить заросшую набережную Оки в Калуге

Несколько лет в Калуге обсуждалось создание новой набережной Оки к 650-летию города. Однако весной 2021 года, за пять месяцев до праздника, калужанам обещают лишь приведение в порядок территории, которая в советские годы использовалась для прогулок. Подробнее в понедельник, 22 марта, на планерке рассказал городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ

- В минувшую субботу я вместе с руководителем муниципального предприятия «Калугаблагоустройство» выходил туда, обследовав построенное еще в советские времена бетонное укрепление русла реки, там есть две пешеходные зоны в двух ярусах, лестничные марши, сходы на набережную, - приводит слова Денисова городская управа. - К сожалению, все железобетонные конструкции набережной проросли сорным кустарником, который нанес асфальтобетонному основанию дамбы значительный ущерб, поэтому дал поручение подразделениям городской управы до 1 мая, в том числе, в рамках приближающихся субботников, осуществить ликвидацию сорного кустарника, а там, где уже выросли полноценные деревья - сохранить их. Тем более, что в городе планируется посадка новых деревьев для озеленения Калуги.

Также Дмитрий Денисов поручил главному архитектору Алексею КОМОВУ взять актуальную топографическую съемку на эту территорию, подготовив проект благоустройства.

- В этом году мы наведем здесь элементарный порядок, дав возможность перемещаться в этой живописной части города пешеходам и велосипедистам, начнем этим заниматься в ближайшее время, чтобы к 1 мая у нас был осязаемый результат, - заверил Денисов.