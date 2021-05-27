В Калуге подожгли припаркованный «Ниссан» в микрорайоне «Кошелев»

В ночь на четверг, 27 мая, в Калуге на улице Георгия Амелина в микрорайоне «Кошелев» произошел пожар. Огнем уничтожен автомобиль «Ниссан Нитро». Повреждены еще две машины, находившиеся рядом, сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

Сообщение о пожаре поступило в 2:37 ночи. Все сгораемые конструкции «Ниссана» уничтожены. Из людей никто не пострадал.

По предварительным данным спасателей, причиной пожара стал поджог.

Фото с места пожара. Одна машина сгорела, две повреждены, еще две удалось спасти.