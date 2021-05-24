Главные новости в Калужской области 24 мая: ремонт дорог, дача знаменитости, таинственная голубятня

Коротко рассказываем о главных калужских новостях в понедельник, 24 мая.

Когда исчезнут пробки

На выходных жители правобережья знатно постояли в пробках. Трехкилометровый путь от сквера Мира до поворота на улицу Генерала Попова некоторые автомобилисты преодолевали ровно за час. Сегодня стало известно, когда власти планируют завершить ремонт на Гагаринском мосту и Тульском шоссе.

В гостях у актрисы

В эфире Первого канала вышел новый выпуск передачи «На дачу! С Наташей Барбье». Героиней стала знаменитая актриса Юлия Пересильд, которая показала свою дачу в Калужской области. Дом расположен где-то в Боровском районе. Смотрите, что там есть.

Куда пойти работать

Названы самые востребованные профессии в Калужской области: педагоги, врачи, инженеры, квалифицированные рабочие различных специальностей, медицинские сестры, специалисты в сельском хозяйстве: овощеводы, трактористы, операторы машинного доения, зоотехники и механизаторы. Подробности здесь.

Голуби ждут

В Калуге городская управа ищет владельца голубятни, которая расположена у дома №149 на улице Энгельса. Строение вскоре собираются снести.

О других событиях в Калуге и Калужской области читайте здесь.