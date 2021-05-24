Главная Новости Общество
COVID-19 Фотоконкурс Афиша Кружки и секции Клиника года

Главные новости в Калужской области 24 мая: ремонт дорог, дача знаменитости, таинственная голубятня

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 24.05.2021 20:00 0 201
Главные новости в Калужской области 24 мая: ремонт дорог, дача знаменитости, таинственная голубятня

Коротко рассказываем о главных калужских новостях в понедельник, 24 мая.

Когда исчезнут пробки

На выходных жители правобережья знатно постояли в пробках. Трехкилометровый путь от сквера Мира до поворота на улицу Генерала Попова некоторые автомобилисты преодолевали ровно за час. Сегодня стало известно, когда власти планируют завершить ремонт на Гагаринском мосту и Тульском шоссе.

В гостях у актрисы

В эфире Первого канала вышел новый выпуск передачи «На дачу! С Наташей Барбье». Героиней стала знаменитая актриса Юлия Пересильд, которая показала свою дачу в Калужской области. Дом расположен где-то в Боровском районе. Смотрите, что там есть.

Куда пойти работать

Названы самые востребованные профессии в Калужской области: педагоги, врачи, инженеры, квалифицированные рабочие различных специальностей, медицинские сестры, специалисты в сельском хозяйстве: овощеводы, трактористы, операторы машинного доения, зоотехники и механизаторы. Подробности здесь.

Голуби ждут

В Калуге городская управа ищет владельца голубятни, которая расположена у дома №149 на улице Энгельса. Строение вскоре собираются снести.

О других событиях в Калуге и Калужской области читайте здесь.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 24.05.2021 20:00 0 201
Тэги: общество обзор новостей
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев
Новости
ОПРОС
А что для вас главное в такси? 
Все опросы
Новости Обнинска
Новости партнеров
Как правильно и быстро застраховать автомобиль?
Покупка стильных часов в Москве
Керамические отделочные материалы

© 2007-2021 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru