Знаменитая актриса Юлия Пересильд показала на Первом канале свою дачу в Калужской области

На минувших выходных в эфире Первого канала вышел новый выпуск передачи «На дачу! С Наташей Барбье». Героиней выпуска стала знаменитая актриса Юлия Пересильд, которая показала свою дачу в Калужской области.

- Еще полтора года назад она собиралась продавать дом – слишком он далеко от Москвы, - рассказали авторы проекта. - Но локдаун все изменил. Пять месяцев Юля с семьей безвылазно провела на даче и очень ее полюбила. А теперь будет любить еще сильнее – ведь дизайнеры подарили ей новую террасу, сказочную поляну с хрустальным очагом и даже невероятную круглую прозрачную беседку «Иглу»!

В эфире не уточнялось, где именно находится дом, но актриса с ведущей посещали Боровск. И Юлия рассказывала, что часто там бывает.

Юлия Пересильд.

«Жигули» 1976 года, которые Юлии отец подарил на 33-летие.

Внутри дома.

Беседка, которую Юлии построили на участке в рамках передачи.

Юлия Пересильд - актриса театра и кино, заслуженная артистка России, играла в фильмах «Битва за Севастополь», «Людмила Гурченко», «Зулейха открывает глаза» и других.