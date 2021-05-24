В Калуге горуправа ищет владельца голубятни на улице Энгельса

В Калуге городская управа ищет владельца голубятни, которая расположена у дома №149 на улице Энгельса. Информация об этом опубликована в понедельник, 24 мая, на сайте администрации.

- Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги информирует собственников о необходимости представления правоустанавливающих документов на голубятню, расположенную по адресу: г. Калуга, ул. Фридриха Энгельса, в районе д.149, - говорится в сообщении горуправы. - Информацию необходимо направлять по адресу: 248021, г. Калуга, ул. Московская, д. 188 (каб. 310, 309). Телефон для справок: 71-36-28.