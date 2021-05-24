В Калуге до 30 мая ограничили движение на Тульском шоссе

В Калуге продолжаются дорожные работы на Тульском шоссе, производимые в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». В ближайшую неделю там будет ограничено движение, сообщает 24 мая управление городского хозяйства.

- С 24 по 28 мая будут осуществляться подготовительные работы к укладке ЩМА: поднятие ливневок и колодцев, очистка улицы перед укладкой, - пояснили в горхозяйстве. - Работы по укладке ЩМА планируется осуществить в срок с 20 по 30 мая при благоприятных погодных условиях, необходимых для выполнения работ по ремонту автомобильной дороги. Пропуск транспортных средств будет осуществляться по существующей свободной полосе и полосе встречного движения с переводом через разделительную полосу.

Напомним, на Гагаринском мосту ремонт обещают завершить до конца недели.