В Калуге ремонт дороги на Гагаринском мосту завершится до конца недели

В понедельник, 24 мая, в областной администрации на еженедельном совещании обсуждали ремонт дороги от улицы Гагарина до Секиотовского кольца. Городской голова города Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ пообещал закончить ремонт досрочно. Гагаринский мост, в частности, отремонтируют до конца этой недели.

- Стараемся с минимальными последствиями для автомобилистов, для жителей нашего города проводить эти работы, - заверил он. - Их важно завершить как можно быстрее. Поскольку мы планируем досрочно окончить выполнение ремонта въездных групп.

Денисов напомнил, что ремонт осуществляется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». При этом перекрывается полностью одна полоса движения, чтобы обеспечить качественное примыкание при укладке асфальто-бетонной смеси. Так покрытие будет более долговечным, пояснил глава администрации.

В час-пик ремонт приостанавливается. Подрядчик старается работать ночью.

- Мост будет закончен на этой неделе, – уточнил Денисов в конце доклада.

Напомним, в субботу из-за ремонта проезжей части на Гагаринском мосту в Калуге возникли огромные пробки.