Названы самые востребованные профессии в Калужской области

В понедельник, 24 мая, на планерке в областной администрации заместитель министра, начальник управления по труду и кадровой политики министерства труда и социальной защиты Калужской области Лариса КУЛАКОВА рассказала, что в 2020 году значительно вырос уровень безработицы и коэффициент напряженности в Калужской области.

- Значительно возросла численность граждан, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске работы. Так, в 20-м году зарегистрировано более 30 000 человек, что на 23% больше, чем в 2019 году. При этом число вакансий, которыми располагала служба занятости, снизилось на 16% и составило за год около 40 000 единиц, – подчеркнула она.

Министерство планирует провести комплекс мер по восстановлению численности занятого населения на рынке труда региона. В течение текущего года ими будет охвачено порядка 11 000 человек, а ожидаемая численность трудоустроенных составит около 10 000 человек.

Также составлен долгосрочный прогноз потребности в кадрах на 7 ближайших лет при участии более 1260 работодателей.

Основную потребность будут испытывать промышленность – это более 46% от заявленной потребности, сельскохозяйственная отрасль - более 17%, в сфере образования и науки она составит 10,5 %, а в здравоохранении чуть более 6%.

Наиболее востребованными сейчас являются специалисты со средним профессиональным образованием. Их количество превышает потребность в специалистах с высшим образованием почти в 4 раза. Работники нужны в сферах строительства автомобильных дорог, геологоразведки, строительства, энергетики, обслуживания газопроводов.

18% или почти 14 000 рабочих мест будет приходиться на специалистов с высшим профессиональным образованием. Запросы работодателей в них зафиксированы в сферах информационно-коммуникационных технологий, здравоохранения и ремонта.

15% или 12 000 рабочих мест – это доля не квалифицированных работников, которые традиционно будут востребованы в сфере транспорта, в сельском хозяйстве и обрабатывающих производствах.

- В разрезе профессий среди специалистов наиболее востребованными остаются педагоги, врачи, инженеры, квалифицированные рабочие различных специальностей, медицинские сестры, специалисты в сельском хозяйстве: овощеводы, трактористы, операторы машинного доения, зоотехники и механизаторы, - подытожила Лариса Кулакова.