В Калужской области 92 910 человек привились от коронавируса

В Калужской области прививку от коронавируса сделали 92 910 человек. Об этом в понедельник, 24 мая, сообщили в правительстве региона.

- Калужане активно формируют коллективный иммунитет от коронавируса, - говорится в сообщении правительства. - Число вакцинированных с начала весны выросло втрое и составило 92 910 человек.

Власти призывают всех жителей сделать прививку. Сейчас в нашу область поставлены три вакцины от ковида.

- Давайте не допустим третьей волны заболеваемости COVID-19, - отмечают в правительстве Калужской области. - Для этого у нас есть все возможности. Жителям региона доступны 3 вида вакцины, работают 42 стационарных и 5 передвижных прививочных пунктов, маломобильные граждане могут вызвать специалиста на дом.