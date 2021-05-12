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Главные новости в Калужской области 12 мая: эвакуация школы, память о Казани и новый забор у «шарика»

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 12.05.2021 19:00 0 260
Главные новости в Калужской области 12 мая: эвакуация школы, память о Казани и новый забор у «шарика»

Коротко рассказываем о главных калужских новостях в четверг, 12 мая.

Память о трагедии

Страна второй день живет трагедией в Казани. В гимназии №175 бывший ученик застрелил семерых детей и двоих взрослых. За жизни еще нескольких человек сражаются врачи. В Калуге цветы, свечи и игрушки начали приносить к памятнику в сквере Матери на Правом берегу.

Пролили масло

Переполох произошел утром 12 мая в школе №4 на улице Болдина в Калуге. Сработала пожарная сигнализация. Всех учеников и сотрудников вывели на улицу. Новая волна минирований? Все оказалось проще – на кухне пролили масло, все начало дымится, вот датчики и сработали. После небольшой проверки уроки возобновились.

«Шарик» за забором

В ближайшие месяцы к памятнику 600-летию Калуги будет не подойти. «Шарик» давно уже требовал ремонта, но денег на это все никак не находилось. И вот в этом году, перед юбилеем города, звезды сошлись. На работы потратят 18,8 миллиона рублей. Все должно быть готово к 15 августа. Сегодня там устанавливают забор.

А про датчики и не подумали…

В конце апреля в Калуге начал работать сервис по прокату электросамокатов. Транспорт стоит на улице без охраны и активируется с помощью мобильного приложения. И самокаты уже попытались украсть. О двух подобных случаях сообщили в среду в полиции. Воры действовали независимо друг от друга на разных улицах. Но оба притащили самокаты к себе домой. Но о встроенных в транспорт датчиках мужчины не подумали. Теперь калужанам грозит до двух лет колонии.

Премьера к фестивалю

Сегодня официально стало известно, что в сентябре 2021 года пройдет VIII Всероссийский фестиваль «Старейшие театры России в Калуге». Наш театр к этому событию начал готовить классику – спектакль «Горе от ума» по пьесе Грибоедова. Уже известно, кто сыграет главные роли.

О других событиях в Калуге и Калужской области читайте здесь.

 

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 12.05.2021 19:00 0 260
Тэги: общество обзор новостей
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