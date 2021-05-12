В Калуге начали возлагать цветы и игрушки в память о погибших при стрельбе в Казани

В среду, 12 мая, в Калуге организовали мемориал в память о погибших и пострадавших в результате стрельбы в гимназии №175 города Казани.

Жители города несут цветы, свечи и игрушки к памятнику в сквере Матери на Правом берегу.

Как мы уже рассказывали, при нападении на гимназию в Казани 11 мая погибли девять человек. Еще более 20 человек пострадали, восемь из них находятся в тяжелом состоянии. Нападавший 19-летний бывший ученик этой гимназии задержан. Он действовал в одиночку.

Сквер Матери в Калуге 12 мая 2021 года.