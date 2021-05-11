В школах Калуги усилили меры безопасности после стрельбы в Казани

Утром во вторник, 11 мая, в школе №175 в Казани произошла стрельба. По предварительным данным, 19-летний бывший ученик этой школы пришел туда с огнестрельным оружием.

- В результате стрельбы погибли семеро детей, 16 человек из числа учащихся и сотрудников гимназии ранены, - рассказали в Национальном антитеррористическом комитете. - Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. На месте работают врачи и психологи МЧС России.

Из-за стрельбы в столице Татарстана усилены меры безопасности и в школах Калуги. Об этом сообщили в пресс-службе городской управы.

- По информации управления образования, в связи с трагическими событиями в школе города Казани в образовательных учреждениях города Калуги приняты дополнительные меры по усилению пропускного режима, - заявили в администрации города. - Руководителям учреждений рекомендовано держать этот вопрос на постоянном личном контроле.

На данный момент говорится уже о девяти погибших. Источник ТАСС собщил об 11-ти.