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В школах Калуги усилили меры безопасности после стрельбы в Казани

Дмитрий Ивьев , Фото: администрация Казани.
Опубликовано: 11.05.2021 12:47 19 3265
В школах Калуги усилили меры безопасности после стрельбы в Казани

Утром во вторник, 11 мая, в школе №175 в Казани произошла стрельба. По предварительным данным, 19-летний бывший ученик этой школы пришел туда с огнестрельным оружием.

- В результате стрельбы погибли семеро детей, 16 человек из числа учащихся и сотрудников гимназии ранены, - рассказали в Национальном антитеррористическом комитете. - Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. На месте работают врачи и психологи МЧС России.

Из-за стрельбы в столице Татарстана усилены меры безопасности и в школах Калуги. Об этом сообщили в пресс-службе городской управы.

- По информации управления образования, в связи с трагическими событиями в школе города Казани в образовательных учреждениях города Калуги приняты дополнительные меры по усилению пропускного режима, - заявили в администрации города. -  Руководителям учреждений рекомендовано держать этот вопрос на постоянном личном контроле.

На данный момент говорится уже о девяти погибших. Источник ТАСС собщил об 11-ти.

Дмитрий Ивьев , Фото: администрация Казани.
Опубликовано: 11.05.2021 12:47 19 3265
Тэги: происшествие образование школа
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