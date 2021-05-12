В Калуге учеников школы №4 эвакуировали из-за сработавшей пожарной сигнализации

Утром в среду, 12 мая, в Калуге эвакуировали школу №4 на улице Болдина в Калуге. Это произошло из-за срабатывания пожарной сигнализации, сообщили в городской управе.

- По информации управления образования города Калуги, в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» г. Калуги на пищеблоке из-за пролитого на плиту масла сработал датчик пожарной сигнализации и система оповещения, - пояснили в администрации. - В соответствии с инструкцией была начата эвакуация школьников и педагогов. После установления причины эвакуация была закончена, дети вернулись к занятиям.

В городской управе сообщили, что сейчас уроки проходят в штатном режиме, угрозы жизни и здоровью детей нет.