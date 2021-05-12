Памятник 600-летию Калуги начали обносить забором

В среду, 12 мая, в Калуге начали обносить временным забором памятник 600-летию города. Как мы уже рассказывали, в ближайшее время должна начаться реконструкция «шарика».

Начальная максимальная стоимость контракта составляла почти 30 миллионов рублей, однако в ходе аукциона она снизилась до 18,8 миллиона, следует из данных, размещенных на портале госзакупок.

Выиграла торги калужская компания, которая в предыдущие годы занималась реконструкцией других исторических объектов Калуги. В частности, в 2019 году этот подрядчик работал на Каменном мосту, а в прошлом году занимался Палатами Коробова.

В ходе реконструкции планируется привести в порядок постамент, сферу, стелу, гранитный и бронзовые барельефы.

Завершиться работы должны к 15 августа 2021 года.

Забор вокруг памятника начали устанавливать 12 мая.

Напомним, о плачевном состоянии «шарика» мы рассказывали еще в конце 2018 года. На новость нашего сайта тогда отреагировал губернатор области Анатолий Артамонов. В августе 2020 года постамент памятника начал зарастать деревьями.