В Калуге объявлен аукцион по реконструкции памятника 600-летию города за 30 миллионов рублей

Во вторник, 13 апреля, в Калуге объявлен аукцион по выбору подрядчика для реконструкции памятника 600-летию города – так называемого «шарика» на улице Гагарина. Документация размещена на сайте госзакупок.

- Приглашаем к участию в торгах все специализированные организации, - прокомментировал ситуацию городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ. - Объект полностью обеспечен финансированием, но Союз промышленников и предпринимателей Калужской области вышел с инициативой пожертвовать средства на эти работы. Все горожане тоже смогут поучаствовать в пожертвовании. После получения пожертвований средства будут замещены, а освободившиеся мы сможем направить на, к примеру, благоустройство прилегающей территории или архитектурную подсветку памятника.

Начальная максимальная стоимость контракта составляет 29,9 миллиона рублей. Заявки принимаются до 21 апреля. В конце мая подрядчик должен будет приступить к работам и завершить их к 15 августа.

Напомним, о плачевном состоянии «шарика» мы рассказывали еще в конце 2018 года. На новость нашего сайта тогда отреагировал губернатор области Анатолий Артамонов. В августе 2020 года постамент памятника начал зарастать деревьями.