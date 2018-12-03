Калужский «шарик» покроют медью

Как мы рассказывали, памятник 600-летию Калуги начал разваливаться. В понедельник, 3 декабря, новость нашего сайта зачитали главе региона Анатолий АРТАМОНОВУ.

- Это же позорище! Я не нахожу никаких слов, чтобы оценить это безобразие! – прокомментировал ситуацию губернатор.

Городской голова Калуги Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ сообщил, что восстановительные работы начнутся уже в 2019 году, хотя изначально «шарик» планировали привести в порядок к 650-летию Калуги.

- Какой-то серьёзной опасности для калужан нет. Но, как было отмечено в статье, обязательно устраним, - сказал Разумовский.

Кроме того, глава области распорядился покрыть памятник медью, как это было изначально.

- Сейчас он из ржавого железа, - отметил он.

Анатолий Артамонов напомнил, что 20 лет назад двое калужан – отец и сын – самовольно сняли медную оболочку с памятника и сдали её в металлолом:

- Как живёт эта семья - отец и сын, которые «раздели» «шарик». В своё время мы не смогли предъявить им никакого обвинения, потому что памятник сделан на народные пожертвования и имеет нулевую стоимость, - возмущался Артамонов. – Сыну этому, наверняка, почти 30 лет. Как он живёт? Чем он занимается? А вдруг он стал бизнесменом. Надо заставить его или попросить, чтобы он купил медь, снова сделал его из меди... Это интересно: взять у них интервью, на телевидение пригласить. Понятно, что не от хорошей жизни они пошли мародёрством заниматься, на тем не менее, есть же всякие пределы.

Главе области ответили, что пока найти следов этой семьи не удалось.

Губернатор подчеркнул, что если в бюджете Калуги нет средств, чтобы сделать памятник вновь медным, то средства выделят из областного бюджета.

Уважаемые читатели! А какие истории у вас связаны с «шариком»? Расскажите в комментариях!