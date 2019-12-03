Хода нет: вторую часть Каменного моста закрыли

Горожане в соцсетях жалуются, что улицы Баженова и Пушкина уже несколько месяцев труднопроходимы.

В сентябре начался ремонт Каменного моста, он продолжается и по сей день. Сначала была закрыта часть моста со стороны Танеевского зала.

На днях её открыли, перекрыв противоположную.

Каждый раз для калужан это происходит неожиданно – никаких оповещающих знаков до того, как подойдёшь к виадуку, нет.

- Можно ли на время ремонта Каменного моста сделать за ним временный пешеходный переход? – спрашивает в соцсетях Марина Романова. - Думаю, пешеходы были бы рады. Они всё равно там переходят.

- А ещё указатель заранее поставить на Плеханова, что идёт ремонт. А то пришлось возвращаться до перехода, сразу не видно, что перекрыто, - добавляет Анна Борисова.

К слову, сознательных граждан, готовых вернуться от перекрытой стороны Каменного моста до светофора на Плеханова, немного. Большинство перебегают дорогу не по переходу.

Напомним, в конце мая мы рассказывали о том, что Каменный мост в Калуге начал разваливаться. На публикацию отреагировал губернатор Анатолий Артамонов. Он заявил, что обычная строительная фирма выполнит работы по восстановлению памятника лучше, чем реставраторы, и дал поручение министру строительства и ЖКХ Егору Виркову провести обследование моста, посоветоваться с проектировщиками и строителями. В начале августа в министерстве нам заявляли, что косметический ремонт планируется провести ко Дню города. Однако работы начались только в сентябре.

Вот так сейчас выглядит доступная для пешеходов часть моста.

Часть ограждения до сих пор отсутствует.

А это закрытая для пешеходов часть моста.

Также в течение нескольких месяцев ведётся ремонт Присутственных мест. Периодически рабочие перекрывают одну или две из четырёх арок, и пешеходы вынуждены идти прямо по проезжей части.

Да и пройти сквозь арки, обвешанные строительными лесами, не очень просто.

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