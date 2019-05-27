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Губернатор запретил криворуким реставраторам приближаться к Каменному мосту

27.05.2019 11:07 7 1342 Елена Французова
Губернатор запретил криворуким реставраторам приближаться к Каменному мосту

В понедельник, 27 мая, на заседании областного правительства обсудили новость нашего сайта о том, что Каменный мост стал разваливаться. Напомним, что масштабный ремонт моста проходил 10 лет назад.

- Каменный мост находится в федеральной собственности и передан по договору безвозмездного пользования нашему подведомственному областному учреждению, - прокомментировал информацию руководитель Управления по охране объектов культурного наследия Калужской области Евгений ЧУДАКОВ. - Ко Дню города в этом году запланировано проведение косметического ремонта. Также планируем провести инструментальное исследование конструкций моста, поскольку 10 лет – большой срок для этого объекта, для того, чтобы установить причины вымывания кирпичной кладки из боковых частей моста, из самих основ, для того, чтобы дальше проектировать серьёзные работы по его реставрации.

- Мост был построен в XVIII веке, многих технологий на тот момент времени не существовало, которые бы могли обеспечить его беспроблемную, долговечную эксплуатацию, - отметил губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ. - И вместе с тем есть реставраторы, от которых сами музейщики стонут.

Глава региона рассказал, как он съездил в тульский музей-заповедник Поленово, где, по его словам, провели некачественную реставрацию, изменив внешний облик здания.

- Ваши эти правила, не знаю, кто их придумал, однозначно зачастую идиотские, издевательские по отношению к этим объектам. Они не позволяют сделать так, чтобы этот объект служил, - сказал глава региона.

Артамонов считает, что обычная строительная фирма выполнит работы лучше, чем реставраторы

- Но, если туда придут ваши криворукие реставраторы-жулики, я по-другому их не могу назвать, они только сидят и малюют на этой бумажке, что они якобы сделали, они опять все замажут, и опять всё отвалится! – считает губернатор.

Поэтому Артамонов предложил провести эксперимент – Каменный мост будут приводить в порядок не реставраторы, а строительная фирма.

- Мы туда поставим нормальную строительную организацию, которая, не нарушая внешнего облика этого строения, сделает это всерьез и на века. А потом вы придёте и будет ковырять пальцем, искать, какие материалы не те применили, почему вместо извести, которая как раз и вымывается, применили цемент марки 600. А мы его покрасим той же краской, которой вы покрасили эту известь, и вы его не отличите, - сказал Артамонов. - Никитин (Архитектор, который проектировал мост. – Прим. автора) наверняка был сказал: «Мы вас просим, наши потомки, сделайте что-нибудь такое, чтобы этот мост стоял на века, тысячелетия. Защитите его!»

Артамонов дал поручение министру строительства и ЖКХ Егору Виркову провести обследование моста, посоветоваться с проектировщиками и строителями.

- Будем делать на свое усмотрение, а они пусть приходят и отколупывают... Все надо сделать ко Дню города. Деньги мы найдем, - подвёл итог Артамонов.

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Автор
Елена Французова 
Тэги: общество евгений чудаков анатолий артамонов
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