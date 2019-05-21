Каменный мост начал разваливаться

Один из главных символов Калуги – Каменный мост через Березуйский овраг – требует ремонта. По крайней мере, косметического. Во многих местах штукатурка начала осыпаться, виднеются кирпичи.
Чугунная ограда покрылась пятнами ржавчины.
Нынешним летом в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Калуге планируется отремонтировать примыкающие к мосту улицы Пушкина и Баженова. Однако сам памятник архитектуры эти работы не затронут.
Как нам рассказали 20 мая в управлении архитектуры, градостроительства и земельных отношений Калуги, мост находится на балансе Научно-производственного центра по сохранению и использованию объектов культурного наследия.
По данным городской управы, отремонтировать объект должны в этом году. Но когда именно и в какие сроки, пока не сообщается.
Напомним, что Каменный мост был построен в период с 1777 по 1780 годы по проекту архитектора Никитина. Протяженность моста составляет около 160 метров, при высоте в 20 метров. Опорами служат 15 крупных каменных арок, три центральные из которых, сделаны в два этажа. До его строительства город был разделён на две части.
На фотографии, сделанной в 1933 году — Каменный мост после ремонта, который проводился в 1932–1933 годах.
Фотография 1950-х годов. Вскоре после этого овраг зарастёт американским клёном.
Последний масштабный ремонт моста проходил 10 лет назад. Весной 2009-го тут провалилась автовышка, а вместе с ней была разрушена пешеходная часть. Движение было закрыто до февраля 2010 года.
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