На Каменном мосту снимают чугунное ограждение

На Каменном мосту в Калуге перекрыли пешеходное движение по одной из сторон. Там начался ремонт ограждения.

По информации подрядчика, полностью завершить работы должны в декабре.

Напомним, в конце мая мы рассказывали, что Каменный мост в Калуге начал разваливаться. На публикацию тогда отреагировал губернатор Анатолий Артамонов. Он заявил, что обычная строительная фирма выполнит работы по восстановлению памятника лучше, чем реставраторы, и дал поручение министру строительства и ЖКХ Егору Виркову провести обследование моста, посоветоваться с проектировщиками и строителями. В начале августа в министерстве нам заявляли, что косметический ремонт планируется провести ко Дню города. Однако работы начались только в сентябре.