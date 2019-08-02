Разваливающийся Каменный мост подлатают ко Дню города

В конце мая мы рассказывали, что Каменный мост в Калуге начал разваливаться. На публикацию тогда отреагировал губернатор Анатолий Артамонов.
Он заявил, что обычная строительная фирма выполнит работы по восстановлению памятника лучше, чем реставраторы:
- Но, если туда придут ваши криворукие реставраторы-жулики, я по-другому их не могу назвать, они только сидят и малюют на этой бумажке, что они якобы сделали, они опять все замажут, и опять всё отвалится!
Поэтому Артамонов предложил провести эксперимент – Каменный мост будут приводить в порядок не реставраторы, а строительная фирма. И дал поручение министру строительства и ЖКХ Егору Виркову провести обследование моста, посоветоваться с проектировщиками и строителями.
В четверг, 1 августа, мы поинтересовались в министерстве, как продвигаются работы. Потому что Каменный мост всё лето находится в прежнем неприглядном виде.
- К празднованию Дня города Калуги планируется произвести косметический ремонт Каменного моста, ведутся подготовительные работы, - пояснили там. - Движение автотранспорта по мосту перекрываться не будет.
Кто именно будет проводить работы, пока не уточняется.
Уважаемые читатели! А где ещё в городе творится безобразие в сфере строительства и ЖКХ? Пишите на ev@kp.kaluga.ru.
|
Гостиный двор накроют крышей: представлены четыре проекта 02.08.2019 17:11
Новая «умная остановка» осталась без электронного табло 02.08.2019 14:32
Возле «Кота учёного» посадили дуб 02.08.2019 10:52
Скверопарк украсят деревянной ротондой 01.08.2019 15:02
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
Многофункциональный центр «Мои документы» открылся в Обнинске
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: