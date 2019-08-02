Разваливающийся Каменный мост подлатают ко Дню города

В конце мая мы рассказывали, что Каменный мост в Калуге начал разваливаться. На публикацию тогда отреагировал губернатор Анатолий Артамонов.

Он заявил, что обычная строительная фирма выполнит работы по восстановлению памятника лучше, чем реставраторы:

- Но, если туда придут ваши криворукие реставраторы-жулики, я по-другому их не могу назвать, они только сидят и малюют на этой бумажке, что они якобы сделали, они опять все замажут, и опять всё отвалится!

Поэтому Артамонов предложил провести эксперимент – Каменный мост будут приводить в порядок не реставраторы, а строительная фирма. И дал поручение министру строительства и ЖКХ Егору Виркову провести обследование моста, посоветоваться с проектировщиками и строителями.

В четверг, 1 августа, мы поинтересовались в министерстве, как продвигаются работы. Потому что Каменный мост всё лето находится в прежнем неприглядном виде.

- К празднованию Дня города Калуги планируется произвести косметический ремонт Каменного моста, ведутся подготовительные работы, - пояснили там. - Движение автотранспорта по мосту перекрываться не будет.

Кто именно будет проводить работы, пока не уточняется.

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