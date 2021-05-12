В Калуге двое мужчин украли с улиц арендные электросамокаты
В конце апреля в Калуге начал работать сервис по прокату электросамокатов. Транспорт стоит на улице без охраны и активируется с помощью мобильного приложения. И самокаты уже попытались украсть. О двух подобных случаях сообщили в среду, 12 мая, в УМВД по Калужской области.
- В обоих случаях мужчины, проходя по улице в ночное время, заметили стоящие электросамокаты, - пояснили в полиции. - Не желая оплачивать услуги по прокату транспорта, мужчины решили похитить самокаты и забрали их себе по месту жительства. Местонахождение похищенного было установлено по специальным датчикам, после чего самокаты были изъяты.
Одному из подозреваемых 29 лет, другому – 36.
В обоих случаях ущерб составил 22 тысячи рублей.
За кражу калужанам грозит до двух лет лишения свободы.
Расследование сейчас продолжается.