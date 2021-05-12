В Калуге двое мужчин украли с улиц арендные электросамокаты

В конце апреля в Калуге начал работать сервис по прокату электросамокатов. Транспорт стоит на улице без охраны и активируется с помощью мобильного приложения. И самокаты уже попытались украсть. О двух подобных случаях сообщили в среду, 12 мая, в УМВД по Калужской области.

- В обоих случаях мужчины, проходя по улице в ночное время, заметили стоящие электросамокаты, - пояснили в полиции. - Не желая оплачивать услуги по прокату транспорта, мужчины решили похитить самокаты и забрали их себе по месту жительства. Местонахождение похищенного было установлено по специальным датчикам, после чего самокаты были изъяты.

Одному из подозреваемых 29 лет, другому – 36.

В обоих случаях ущерб составил 22 тысячи рублей.

За кражу калужанам грозит до двух лет лишения свободы.

Расследование сейчас продолжается.