Восьмой фестиваль «Старейшие театры России в Калуге» пройдет в сентябре 2021 года

В сентябре 2021 года пройдет VIII Всероссийский фестиваль «Старейшие театры России в Калуге». Калужский драмтеатр готовит для фестиваля спектакль «Горе от ума» по пьесе Грибоедова. В среду, 12 мая, об этом сообщили в пресс-службе театра.

- В русском театре уже более полутораста лет считается, что та труппа укомплектована полностью, которая способна сыграть «Горе от ума» Александра Сергеевича Грибоедова, - пояснили в драмтеатре. - А в Калужском драмтеатре – как раз полный комплект! Наши артисты приступили к репетициям под руководством режиссера Роберта Манукяна (Москва). Художником-постановщиком выступит Борис Шлямин (Нижний Новгород), известный нашему зрителю по спектаклям «8 любящих женщин», «Кьоджинские перепалки», «Чудеса в Простоквашино».

Полный состав исполнителей объявят в ближайшее время. На данный момент известно лишь, что роль Чацкого исполнит Кирилл Бессонов, Фамусова – Сергей Лунин, Молчалина – Дмитрий Казанцев, Софьи – Анастасия Семесенко и Мария Артемьева, Скалозуба – Денис Юшечкин.