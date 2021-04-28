В Калужской области поликлиники будут работать на майские праздники по обычному графику
В период нерабочих дней с 4 по 7 мая в Калужской области поликлиники продолжат работать по обычному графику. В среду, 28 апреля, об этом сообщил KP40 заместитель министра здравоохранения региона Илья СОВАКОВ.
Все записи к врачам, которые ранее сделали калужане, останутся действительны.
Как мы уже рассказывали, в конце прошлой недели президент России Владимир Путин объявил дни с 4 по 7 мая 2021 года нерабочими. Это сделано для того, чтобы между праздничными периодами люди меньше перемещались туда-сюда на транспорте. Тем самым должен снизиться риск распространения коронавирусной инфекции.
Текст указа главы государства был опубликован еще вечером в пятницу. Из частных компаний Калуги сообщают, что с 4 по 7 мая будут обычные рабочие дни. А вот бюджетники готовятся к десятидневным каникулам.
Вузы, школы, колледжи и детские сады в Калужской области не будут работать с 1 по 10 мая.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!