Главная Новости Образование
COVID-19 Районы, кварталы Клиника года

Все образовательные учреждения Калужской области не будут работать с 1 по 10 мая

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 27.04.2021 17:18 3 2209
Все образовательные учреждения Калужской области не будут работать с 1 по 10 мая

В Калужской области все образовательные учреждения не будут работать с 4 по 7 мая. Во вторник, 27 апреля, об этом заявили в министерстве образования и науки региона.

- В данный период в школах и организациях дополнительного образования занятий не будет, - разъяснили в министерстве. - Вузы, колледжи и техникумы также в этот период занятий проводить не будут. В детских садах при необходимости будет организовано минимальное количество дежурных групп. Если родителям требуется дежурная группа, то они должны заранее предупредить об этом руководителя детского сада.

Итоговое сочинение для школьников, которые не смогли написать его ранее, будет проведено 12 мая.

Напомним, ранее о закрытии школ и садиков на 10 дней сообщало управление образования Калуги.

В конце прошлой недели президент России Владимир Путин объявил дни с 4 по 7 мая 2021 года нерабочими. Это сделано для того, чтобы между праздничными периодами люди меньше перемещались туда-сюда на транспорте. Тем самым должен снизиться риск распространения коронавирусной инфекции.

Текст указа главы государства был опубликован еще вечером в пятницу. Из частных компаний Калуги сообщают, что с 4 по 7 мая будут обычные рабочие дни. А вот бюджетники готовятся к десятидневным каникулам. 

График работы поликлиник в Калужской области с 4 по 7 мая пока не опубликован.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 27.04.2021 17:18 3 2209
Тэги: образование школа майские каникулы
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
\
Комментарии читателей: 3 шт.
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Калужане покупают корейские смартфоны в 7 раз чаще американских
Георгий Юрданов: Калужская область обладает конкурентными преимуществами для развития внешнеэкономических связей
Работодатели Калужской области поделятся лучшими HR-кейсами 2020 года
Число пользователей сервисов платформы «Ростелеком Ключ» в Калужской области достигло восьми тысяч
Калужане чаще стали смотреть сериалы
Регистрация на ежегодный Зелёный Марафон Сбера открыта
Новости
ОПРОС

Путин объявил майские каникулы с 1 по 10 число. Что думаете на этот счет?

 
Все опросы
Новости Обнинска
Новости партнеров
Молочная продукция от производителя
Химчистка штор в Москве
Промокоды для бесплатной доставки

© 2007-2021 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru