Все образовательные учреждения Калужской области не будут работать с 1 по 10 мая

В Калужской области все образовательные учреждения не будут работать с 4 по 7 мая. Во вторник, 27 апреля, об этом заявили в министерстве образования и науки региона.

- В данный период в школах и организациях дополнительного образования занятий не будет, - разъяснили в министерстве. - Вузы, колледжи и техникумы также в этот период занятий проводить не будут. В детских садах при необходимости будет организовано минимальное количество дежурных групп. Если родителям требуется дежурная группа, то они должны заранее предупредить об этом руководителя детского сада.



Итоговое сочинение для школьников, которые не смогли написать его ранее, будет проведено 12 мая.

Напомним, ранее о закрытии школ и садиков на 10 дней сообщало управление образования Калуги.

В конце прошлой недели президент России Владимир Путин объявил дни с 4 по 7 мая 2021 года нерабочими. Это сделано для того, чтобы между праздничными периодами люди меньше перемещались туда-сюда на транспорте. Тем самым должен снизиться риск распространения коронавирусной инфекции.

Текст указа главы государства был опубликован еще вечером в пятницу. Из частных компаний Калуги сообщают, что с 4 по 7 мая будут обычные рабочие дни. А вот бюджетники готовятся к десятидневным каникулам.

График работы поликлиник в Калужской области с 4 по 7 мая пока не опубликован.