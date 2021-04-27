В Калуге школы и детские сады не будут работать с 1 по 10 мая

В Калуге школы и детские сады не будут работать в период с 1 по 10 мая. Об этом во вторник, 27 апреля, сообщили в управлении образования города.

- Школы и учреждения дополнительного образования с 1 по 10 мая не работают! – пояснили в управлении. - Вопрос о работе дежурных групп в детских садах 4-7 мая будет решен после изучения потребности в данных группах.

В управлении образования пока не уточняют, как именно будет изучаться спрос. Вероятно, родителям нужно обращаться к заведующим садами.

В конце прошлой недели президент России Владимир Путин объявил дни с 4 по 7 мая 2021 года нерабочими. Это сделано для того, чтобы между праздничными периодами люди меньше перемещались туда-сюда на транспорте. Тем самым должен снизиться риск распространения коронавирусной инфекции.

Текст указа главы государства был опубликован еще вечером в пятницу. Из частных компаний Калуги сообщают, что с 4 по 7 мая будут обычные рабочие дни. А вот бюджетники готовятся к десятидневным каникулам.

График работы поликлиник в Калужской области с 4 по 7 мая пока не опубликован.