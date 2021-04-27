В Калужской области за работу с 4 по 7 мая заплатят в обычном размере

Дни с 4 по 7 мая 2021 года объявлены в России нерабочими. Соответствующий указ на прошлой неделе подписал президент Владимир Путин. А в понедельник, 26 апреля, министерство труда и социальной защиты опубликовало разъяснения для работников и работодателей.

Согласно этим рекомендациям, работодатели вправе самостоятельно решать, сколько сотрудников задействовать в период с 4 по 7 мая.

- Наличие в мае 2021 года нерабочих дней не является основанием для снижения заработной платы работникам, - пояснили в министерстве. - В этих целях работникам, оплачиваемым сдельно, за указанные нерабочие дни выплачивается соответствующее вознаграждение, определяемое локальным нормативным актом работодателя. Суммы расходов на эти цели относятся к расходам на оплату труда в полном размере.

Оплата труда за период с 4 по 7 мая производится в обычном, а не повышенном размере.

Если работник находится в отпуске, отпуск на период установленных указом нерабочих дней не продлевается.

- Руководители организаций в период нерабочих дней обязаны обеспечить на вверенных им объектах соблюдение требований законодательства в области антитеррористической защищенности, промышленной, транспортной безопасности, а также иных обязательных требований, норм и правил, - подчеркнули также в Минтруда.

Ранее, напомним, мы сообщали, что воспитатели в детских садах Калуги начали предупреждать родителей, что садики не будут работать с 1 по 10 мая.