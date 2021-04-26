В Калуге родителей начали предупреждать, что детские сады не будут работать с 1 по 10 мая

В конце прошлой недели президент России Владимир Путин объявил дни с 4 по 7 мая 2021 года нерабочими. Это сделано для того, чтобы между праздничными периодами люди меньше перемещались туда-сюда на транспорте. Тем самым должен снизиться риск распространения коронавирусной инфекции.

Текст указа главы государства был опубликован еще вечером в пятницу. Из частных компаний Калуги сообщают, что с 4 по 7 мая будут обычные рабочие дни. А вот бюджетники готовятся к десятидневным каникулам. Однако до сих пор не поступило разъяснений, как будут работать поликлиники, школы и детские сады.

В министерстве образования и науки Калужской области нам рассказали в понедельник, что определенность по работе школ и садов должна появиться во вторник, 27 апреля.

В то же время наши читатели рассказали, что вечером 26 апреля воспитатели начали сообщать родителям, что детские сады не будут работать с 1 по 10 мая. Всех дошколят ждут в садах 11 мая, говорится в рассылке от воспитателей в некоторых группах.

А как вы будете работать с 1 по 10 мая? Расскажите в комментариях!