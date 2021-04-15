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Владислав Шапша похвалил калужан за реакцию на сообщения о минированиях

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 15.04.2021 10:27 0 586
Владислав Шапша похвалил калужан за реакцию на сообщения о минированиях

Губернатор Калужской области Владислав ШАПША положительно оценил действия калужан после сообщений о минированиях детских садов, школ и больниц. Об этом он заявил в четверг, 15 апреля.

- Третий день Калугу атакуют сообщениями о минировании социальных учреждений, - отметил глава региона. - И третий день экстренные службы, городские власти, профильные ведомства, администрации детских садов, школ, больниц, калужане достойно справляются с этими вызовами. Оперативно, организованно, слаженно, без сбоев и паники. За это моя искренняя благодарность всем!

По словам Шапши, наш регион сталкивается с этим злом не в первый раз, и мы не единственные в России и мире. При этом очень важно сохранять спокойствие, быть организованными и внимательными.

- Возбуждены уголовные дела, прокуратурой области взято на контроль их расследование, - рассказал губернатор Калужской области. - Негодяи должны обязательно понести наказание.

Напомним, 13 апреля в Калуге эвакуировали все детские сады. Тогда проверка показала, что никаких взрывных устройств, о которых сообщали в электронном письме в экстренные службы, не было.

14 апреля поступили ложные сообщения о минировании школ и больниц. У части детей занятия были полностью сорваны.

Также о взрывных устройствах в школах сообщили и 15 апреля. Однако здания проверили заранее, занятия быстро возобновились.

 

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 15.04.2021 10:27 0 586
Тэги: область владислав шапша минирование
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