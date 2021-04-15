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В Калуге все школы возобновили работу после второго подряд ложного минирования

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 15.04.2021 09:05 2 2109
В Калуге все школы возобновили работу после второго подряд ложного минирования

Как мы уже рассказывали, утром в четверг, 15 апреля, в Калуге вновь поступили анонимные сообщения о минировании всех школ. Детей выводили на улицу. Однако занятия удалось быстро возобновить. Об этом в 9:00 сообщил городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ.

- Сегодня утром наши «друзья» не стали оригинальничать и вновь сообщили о «минировании» школ, - рассказал он. - Мы были к этому готовы. До начала уроков в большинстве школ прошли штатные проверочные мероприятия и учебный процесс начался без задержек. Где-то его пришлось приостановить. На данный момент к учёбе приступили ученики всех калужских школ.

По словам городского головы, завтра ранним утром в Калуге сработают на упреждение и проведут заблаговременные проверочные мероприятия.

- Хорошая тренировка для всех получилась, - считает Денисов. - Сегодня одиннадцатиклассники Калуги напишут одну из самых важных работ учебного года – итоговое сочинение, от результатов которого зависит допуск к ЕГЭ. Никакие угрозы им не повредят. Желаю ребятам собранности, спокойной уверенности в своих силах и немножко удачи.

Напомним, 14 апреля в Калуге поступили ложные сообщения о минировании школ и больниц. У части детей занятия были полностью сорваны.

А 13 апреля в Калуге эвакуировали все детские сады. Тогда проверка также показала, что никаких взрывных устройств, о которых сообщали в электронном письме в экстренные службы, не было.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 15.04.2021 09:05 2 2109
Тэги: происшествие дети школы минирование
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