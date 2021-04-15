В Калуге второй день подряд эвакуируют все школы из-за сообщений о минировании

Утром в четверг, 15 апреля, в Калуге вновь поступили анонимные сообщения о минировании школ. Всех детей выводят на улицу. Об этом сообщили в городской управе.

- Опять сообщение о минировании, - рассказал представитель администрации. - Проводятся проверочные мероприятия. В ближайшее время проверка закончится и детей запустят в школы.

- Сегодня итоговое сочинение, от результатов которого зависит допуск к ЕГЭ. – добавил также городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ. - Без комментариев.

Напомним, 14 апреля в Калуге поступили ложные сообщения о минировании школ и больниц. У части детей занятия были полностью сорваны.

А 13 апреля в Калуге эвакуировали все детские сады. Тогда проверка также показала, что никаких взрывных устройств, о которых сообщали в электронном письме в экстренные службы, не было.

UPD. Все школы возобновили работу. В 9:00 об этом сообщили в горуправе.